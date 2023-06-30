Около 500 млн рублей выделили на инвентаризацию выбросов в 29 российских городах

Речь идет о населенных пунктах, которые стали новыми участниками федерального проекта "Чистый воздух"

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило порядка 500 млн рублей на инвентаризацию выбросов в 29 городах, которые с 2023 года стали новыми участниками федерального проекта "Чистый воздух". Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас (на 2023 год - прим. ТАСС) предусмотрели небольшое финансирование в рамках бюджетов экологических наших на проведение сводных расчетов. Это значит, что в этих [29] городах мы приступили к инвентаризации выбросов. Должны определить объем валовых выбросов, распределить этот объем по источникам, определить наиболее опасные загрязняющие вещества и дальше уже перейти к планам по снижению выбросов, то есть к конкретным экологическим мероприятиям. Поэтому мы стартовали уже сейчас в этом году по сводным расчетам", - сказала вице-премьер, уточнив, что финансирование составило порядка 500 млн рублей.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. По итогам 2022 года мероприятия проекта позволили на 11% снизить объем вредных выбросов в воздух в 12 крупных промышленных городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В 2023 году еще в 29 городах начинается эксперимент по квотированию выбросов в воздух загрязняющих веществ на основе сводных расчетов.