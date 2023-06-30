На Урале в рамках фестиваля "Ойка" создадут мультфильмы на основе художественных промыслов

Они отразят уральскую домовую роспись, пермский звериный стиль, невьянскую иконопись и пещерную роспись

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Четыре мультфильма на основе художественных промыслов Урала будут созданы в рамках анимационного кампуса фестиваля регионального кино "Ойка". Они отразят уральскую домовую роспись, пермский звериный стиль, невьянскую иконопись и пещерную роспись Урала, для этого художники отправятся в небольшие экспедиции, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС продюсер фестиваля Александра Долгошеина.

"Мы решили сделать проект анимационного кинокампуса, мы возьмем за основу эстетику художественных промыслов Урала в четырех направлениях и адаптируем их в короткометражные анимационные мультфильмы. Четыре промысла: это домовая роспись уральская, это звериный стиль пермский, это роспись Каповой пещеры [и Игнатьевской пещеры] и невьянская икона. <…> Мы планируем издание альманаха, который будет состоять из четырех короткометражных мультфильмов", - рассказала она.

Долгошеина уточнила, что сейчас разрабатываются сценарии мультфильмов, а в августе участники кампуса отправятся в небольшие экспедиции для изучения произведений искусства этих промыслов. "Ребята, которые будут адаптировать пермский звериный стиль, поедут в Пермь. Группа, которая адаптирует изображения <...> пещер, поедет в Каповую [пещеру], Игнатьевскую пещеру. Также ребята поедут в Верхнюю Синячиху для знакомства с домовой росписью уральской, и, конечно же, Невьянск - невьянская икона", - пояснила она.

Мультфильмы будут представлены на фестивале, который пройдет в конце сентября в Екатеринбурге.