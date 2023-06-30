Жители Чувашии исполнят желания детей благодаря проекту "Взрослые - детям"

Во всех 26 муниципалитетах республики уже собраны суммы на первичные запросы, которые были сформированы в мае

ТАСС, 30 июня. Проект "Взрослые - детям" запущен в Чувашии в Год счастливого детства, он позволит выполнить пожелания школьников республики, которые они сами определили с помощью голосования. Об этом сообщил ТАСС министр образования республики Дмитрий Захаров.

"Совместно с женсоветом Чувашии мы начали очень интересный проект "Взрослые - детям". Суть этого проекта заключается в том, что каждый муниципалитет собирает средства на ту или иную инфраструктуру у себя в районе", - сказал собеседник агентства.

Захаров добавил, что в течение мая было проведено голосование, во время которого ребята выбрали сами, что они хотят. "В числе пожеланий спортивные площадки, форма для Юнармии, стрелковый тир, обустройство парка, детские игровые формы. В каждом муниципалитете создали уникальный QR-код, который позволит увидеть, что деньги не пойдут в общий фонд, и это растворится где-то, а будет решена задача в их районе, в их населенном пункте", - пояснил он.

Министр уточнил, что население охотно откликается на проект, особенно спонсоры. "Этот проект мы будем реализовывать в течение всего лета для того, чтобы у наших детей были возможности начать новый учебный год в лучших условиях в плане инфраструктуры", - отметил Захаров.

По словам собеседника агентства, во всех 26 муниципалитетах республики уже собраны суммы на первичные запросы, которые были сформированы в мае. "И уже начинаются даже новые опросы для того, чтобы решить потребности детей. В конце лета мы подытожим эту работу", - подчеркнул он.