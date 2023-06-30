В Чувашии планируют оборудовать места отдыха для туристов рядом с вековым дубом

Дереву более 370 лет

ТАСС, 30 июня. Места отдыха для туристов оборудуют в Чувашии рядом с вековым дубом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"Дуб произрастает в лесу, он огорожен, вокруг него оборудованы тропы. Мы планируем развить инфраструктуру, оборудовать места отдыха, чтобы можно было присесть отдохнуть в его тени", - сказал собеседник агентства.

Дуб, который получил в народе название "старейшина чувашских дубов", произрастает в Моргаушском муниципальном округе. Дерево включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Дуб является опытным образцом, который высадил лесничий и ученый Бронислав Гузовский (1860-1914). Возраст дерева - более 370 лет.

Министр пояснил, что туристический маршрут к этом месту является стихийным. "Сейчас очень много людей интересуются, много туристов приезжают на это место, рекреационная нагрузка увеличивается. Для леса это тоже нагрузка, поэтому здесь надо навести порядок", - уточнил он.

По словам Бедертдинова, на территории есть вековой кедр и лиственницы, которые также посадил еще Гузовский. "Их надо выделить для туристов, огородить и оборудовать информационными табличками", - отметил собеседник агентства.