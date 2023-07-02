В Хабаровском крае открыли дорогу до трех сел

Проезд по ней был ограничен из-за подтопления после прошедших дождей

ТАСС, 2 июля. Ограничение движения по дороге к трем поселениям в Хабаровском районе Хабаровского края, где ранее было подтопление из-за прошедших дождей, снято, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 09:00 02.07.2023 снято временное ограничение с автомобильной дороги подъезд к селу Кукан Хабаровского района. Проезд открыт для всех видов транспорта без ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что проезда не было к селам Кукан, Догордон, Наумовка.