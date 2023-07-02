В реках Иркутской области уровень воды опустился ниже критических отметок

В 5 населенных пунктах остаются подтопленными 109 приусадебных участков

ТАСС, 2 июля. Уровень воды в реках Иркутской области, где начались паводки после продолжительных дождей, опустился ниже критических отметок. Подтопленных жилых домов нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Вода идет на спад, уровни на реках области ниже критических отметок. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 5 населенных пунктах остаются подтопленными 109 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. Накануне в пресс-службе областного правительства сообщалось, что в 6 населенных пунктах подтоплено 162 участка и 75 жилых домов.

В пятницу в пресс-службе правительства региона сообщили, что более 120 человек эвакуированы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за паводка, введен режим ЧС. Также сообщалось о подтоплении шести участков дорог, в результате чего без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов.