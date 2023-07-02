В ПФО ожидаются грозы с сильными порывами ветра

В некоторых регионах объявили желтый уровень опасности

ТАСС, 2 июля. Грозы, ливни, сильный ветер и град ожидаются в ближайшие часы и дни в Мордовии, Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской областях. Об этом сообщили в воскресенье в региональных главках МЧС.

"Объявляется желтый уровень опасности. До 24:00 2 июля местами ожидается гроза, при грозе усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с, локально - град", - сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Ульяновской области.

Желтый уровень опасности из-за гроз и ветра объявлен также в Самарской области.

В Нижегородском главке МЧС сообщили, что в 12:40 поступило предупреждение о локальных ливнях, которые ожидаются в воскресенье и в ночь на понедельник. В ГУ МЧС по Мордовии предупредили, что 3 июля на территории республики местами ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с.

В Оренбуржье со 2 июля по 7 июля местами по области ожидается высокая пожарная опасность (4-го класса), в регионе сохраняется жаркая погода - до 30 градусов.