В Якутске открылся центр высокоточной стрельбы для подготовки снайперов

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, объект готов к работе, занятия начнутся в скором времени

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Центр высокоточной стрельбы открылся в воскресенье в Якутске с участием вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Об этом сообщили в Telegram-канале полпредства.

"Строительство центра высокоточной стрельбы было начато по поручению Юрия Трутнева в декабре. <...> В открытии объекта приняли участие действующие командиры спецподразделений, участвующие в СВО, - специалисты в тактическом и боевом снайпинге", - говорится в сообщении.

Как уточнил Трутнев, работа центра будет распространена не только на Якутию, но на весь Дальний Восток и другие регионы страны. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале, на полигоне создадут все условия для подготовки снайперов, объект готов к работе, занятия начнутся в ближайшее время.

"На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире. В учебном центре предполагается работа как со школьниками, знакомящимися с основами военного дела, так и с группами военнослужащих, присланных из зоны СВО для повышения квалификации. Учебно-тренировочный комплекс в Якутске станет одним из элементов общей системы военно-патриотической подготовки в РФ", - добавили в полпредстве.

Центр высокоточной стрельбы в Якутске возглавил Герой России Александр Колесов. Он является командиром якутского добровольческого отряда "Боотур", стал первым якутянином - участником специальной военной операции, получившим высшую награду.