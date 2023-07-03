Организаторы соревнований "Дети Приморья" планируют провести зимние игры

Участники будут соревноваться в таких дисциплинах, как хоккей, лыжные виды, фигурное катание

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Организаторы первых международных спортивных игр "Дети Приморья" планируют провести зимние игры, участники которых будут соревноваться в таких дисциплинах, как хоккей, лыжные виды, фигурное катание. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

"Международные спортивные игры "Дети Приморья" планируется проводить не только летом, но и зимой", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, зимние игры, так же как и проходящие в настоящее время летние, формируют "строителей будущего России". "Они будут включать хоккей, лыжные виды спорта, фигурное катание. Такие мероприятия формируют хорошую, спортивную, дружную семью ребят - строителей будущего страны, в том числе в новых регионах России", - цитирует пресс-служба Кожемяко на встрече с участниками игр.

Первые международные спортивные игры "Дети Приморья" проходят со 2 по 6 июня во Владивостоке с участием 1,5 тыс. спортсменов в возрасте до 16 лет из различных регионов России, в том числе 200 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спортсменов из Белоруссии и Китая. Участники соревнуются в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, легкой и тяжелой атлетике, боксе, самбо, спортивной борьбе, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Игры проводятся Минспорта РФ совместно с правительством Приморья и администрацией Владивостока.