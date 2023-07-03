В Челябинской области Бажовский фестиваль народного творчества собрал 60 тыс. зрителей

Это на 5 тыс. больше, чем в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который завершился возле села Демарино в Челябинской области, собрал 60 тыс. зрителей, это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщила директор областного центра народного творчества Оксана Громова.

"В этом году фестиваль побил все свои же рекорды посещаемости, собрав 60 тыс. человек. Для сравнения: в 2022 году количество гостей оценивалось в 55 тыс. Я благодарю не только участников, но и команду организаторов и все службы, которые заботились о жизнеобеспечении фестиваля, его безопасности", - сказала Громова.

В фестивале приняли участие более 800 мастеров традиционных промыслов и ремесел, которые демонстрировали свое искусство и давали мастер-классы, и 400 творческих коллективов из 50 регионов страны. Они исполняли вокальные и танцевальные номера на сценах фестиваля.

Громова отметила, что впервые работала детская интерактивная площадка "Веретень", где ребята учились играть в традиционные детские игры, проходили выступления малышкового театра. А на этнокультурной площадке было размещено 25 подворий (русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков). Гости фестиваля могли заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени, увидеть их убранство, познакомиться с предметами быта.

"Меняются время, люди, образ жизни, взгляды на творчество и культуру, но этот фестиваль - традиционный. Его главное стремление - передать красоту и полноту жизни через народный танец, песню, промысел, традиции и, конечно, позволить отдохнуть от обыденности. Считаю, что все это у фестиваля получилось. Он проводился в разных местах, но именно здесь, в Демарино, обрел свой дом", - прокомментировал ТАСС министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Бажовский фестиваль народного творчества проходит в Челябинской области с 1993 года. Он назван именем известного уральского писателя Павла Петровича Бажова, собирателя фольклорных сказаний Урала и автора множества сказов. Фестиваль проводится под эгидой Министерства культуры Челябинской области.