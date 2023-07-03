В Хабаровском крае на ремонт старой котельной в поселении направят 30 млн рублей

Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что здание никогда не ремонтировалось

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят порядка 30 млн рублей на ремонт старой котельной в поселке Амгунь. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам заседания президиума регионального правительства, в ходе которого обсуждалась подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

"Из сложностей, которые доложили профильники: здание котельной в поселке Амгунь Солнечного района никогда не ремонтировалось и сегодня требует срочного капремонта. Цена вопроса - 30 млн рублей. Поручил ответственным руководителям оперативно подготовить предложения по финансированию объекта и его ремонту", - написал Дегтярев.

Он сообщил, что сейчас жилфонд края готов к предстоящему отопительному сезону на 30%, а коммунальная инфраструктура - на 39%. В частности, приведены в порядок кровли на 398 многоквартирных домах, восстановлен тепловой контур в 501 доме, к зиме готова 81 котельная из 424, 13 из 64 дизельных электростанций. Капитально отремонтировано свыше 113 км теплотрасс, ЛЭП, водопровода, канализационных сетей, необходимые работы провели на 645 трансформаторных подстанциях. Губернатор также добавил, что в регионе ведется работа по поставке и формированию запасов энергоресурсов по направлениям северного завоза.

Как сообщила ТАСС замначальника управления - начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ региона Лариса Мицкая, на подготовку к предстоящему отопительному сезону направили уже 2,6 млрд рублей из запланированных 7,5 млрд. На подготовку ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 годов ушло порядка 7,2 млрд рублей.