На стройке нет чинов и статусов. Кто приезжает в Мариуполь помогать восстанавливать дома

Восстановлением частных домовладений мариупольцев занялись около года назад, когда в городе еще звучали раскаты боев. Теперь на улицах трещат не автоматы, а перфораторы, едут не танки, а гусеничные экскаваторы, приказы отдают не командиры, а прорабы, встречается не цвет хаки, а оранжевые или белые каски строителей, зеленые или синие комбинезоны рабочих, среди которых — добровольцы из разных регионов России, приехавшие восстанавливать разрушенные дома по инициативе Русской православной церкви

Работы впереди много

Если пройти по Мариуполю, становится ясно: несмотря на все усилия подрядчиков и строителей, работы в городе еще очень много. Местами по-прежнему встречаются руины, зияющие пустотой оконные проемы, выбитые стекла и закопченные пожарами фасады домов. Но с наступлением мирной жизни растет и число желающих вернуть Мариуполю его прежний вид и помочь пострадавшим от боевых действий. За этим сюда приезжают волонтеры со всех регионов России, всех возрастов — как молодые люди, так и пенсионеры.

Способов стать волонтером немало. Например, можно позвонить на горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" или заполнить анкету добровольца. Эта инициатива принадлежит Русской православной церкви (РПЦ). Синодальный отдел по церковной благотворительности с марта 2023 года организовал набор волонтеров, имеющих строительные специальности, которые могли бы помочь в восстановлении жилья мариупольцев.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

— Мы начали работать 9 марта и с тех пор восстановили 70 частных домов. В этой работе участвуют сотни добровольцев, которых синодальный отдел РПЦ собрал по всей России. Это не только православные, но и все, у кого большое сердце и желание помочь. Мы обеспечиваем этих людей питанием и жильем, но работают они бесплатно, — говорит руководитель проекта восстановления частных домов от РПЦ, синодального отдела по церковной благотворительности Юрий Грубый.

Каждую неделю в городе трудятся по три бригады волонтеров, четыре человека в каждой. По окончании недели их сменяют новые люди. К концу июня число желающих помочь мариупольцам в восстановлении жилья превысило 580 человек.

На призывы о помощи откликнулись жители более чем 30 городов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Абакана. Среди них — успешные программисты, владельцы крупных фирм, преподаватели, профессора, военные. На стройке, как говорят сами волонтеры, нет чинов и статусов, должностей и степеней, никто не говорит о заслугах, не хвастает положением на "большой земле", не кичится поступками и не считает себя героем. На пепелищах и развалинах все едины, добровольцев разных возрастов и интересов объединило чувство сострадания.

Все сплочены одним духом

Бывший депутат и экс-директор школы из Воронежа, а теперь просто неравнодушный пенсионер Александр Колосовский считает участие в восстановлении Мариуполя своим гражданским долгом. 72-летний мужчина охотно берется за любую работу. Вспоминает, что объявление о наборе волонтеров прочитал в православном журнале "Фома". Анкету заполнил не раздумывая.

— Мужчина сам принимает свои решения. Как тут не помочь? Деньгами — это одно, а посмотреть и помочь — совсем другое. Тем более частные дома — я хорошо знаю, что это такое. Сейчас у нас задача — положить крышу. Где-то надо перекрытия поменять, где-то — стропила. Работаем со страховкой — с веревкой. У нас такой чудесный коллектив: люди разных профессий, но все сплочены, все проникнуты этим духом, — рассказывает он.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Рядом с ним трудится 68-летний пенсионер Игорь Лукович — бывший геолог и экс-заместитель председателя комитета по охране природы Московской области. О наборе добровольцев услышал по радио и уже вскоре оказался в Мариуполе.

— Мною двигало желание помочь людям — тем, кто обездолен, кто остался без крова. Ситуация такая, что некоторые вообще не имеют крыши, окон, спят под полиэтиленом в собственном доме, а устроить жилье не могут — нет на это сил не только физических, но и моральных. Поэтому наш долг, долг каждого россиянина — принести сюда свою частицу, помочь, — уверен волонтер.

Восстановление домов идет по заявкам, которые поступают в церковный медико-социальный центр. Он работает в Мариуполе с января 2023 года. Для жителей пострадавшего от обстрелов города центр стал еще одним местом, куда они могут обратиться за помощью. И самая актуальная проблема для каждого третьего жителя — отсутствие крыши над головой.

— Дом был очень поврежден: снаряд попал в крышу над кухней, повредил балки и доски. Крышу пробило, а потом пошли дожди — совсем тяжело стало. Подали заявку и ждали бригаду. Мальчики пришли, поменяли нам трубу, сделали все отлично, и у нас теперь новая крыша. Спасибо, конечно, им большое. Работают с раннего утра и до позднего вечера, — поделилась хозяйка одного из частных домов Лиана Федорищенко.

В отремонтированном доме она живет вместе с 86-летней матерью-инвалидом. Весну прошлого года они провели в Мариуполе, спасаясь от обстрелов в сырых подвалах. Восстановление дома стало для них настоящим подарком.

Люди очень нужны

— В Мариуполе не хватает людей для восстановления частного жилья. Многие месяцами живут с разбитой крышей, с выбитыми окнами. У меня была возможность познакомиться с одной из таких жительниц во время поездки в зону конфликта, — говорит викарий Патриарха Кирилла епископ Верейский Пантелеимон.

Любовь Николаевна долгое время жила без окон, очень мерзла, грелась под несколькими одеялами.

— Во время обстрелов она не спускалась в подвал, боялась, что ее не найдут. У нее протекала крыша. Многие люди с инвалидностью, одинокие матери с детьми, пожилые сами просто физически не могут отремонтировать свое жилье — даже с учетом того, что город предоставляет им стройматериалы. Поэтому мы приняли решение организовать добровольческие группы для ремонта таких одноэтажных частных домов наиболее нуждающихся людей, которые живут в очень тяжелых условиях, — продолжает викарий.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Основная трудность, с которой столкнулись, как говорит епископ, — не каждую неделю набирается полная группа волонтеров.

— Не хватает людей. Несмотря на то что откликнулись уже более 500 человек и из них уже съездили больше 200 человек, людей все равно не хватает. Домов для восстановления очень много. С начала марта смены волонтеров выезжают каждую неделю. Они восстановили в общей сложности 70 частных домов, но людей нужно гораздо больше. Работы еще много — пострадали тысячи домов. Как показала практика, нужны не только профессиональные строители, но и просто мужчины, которые могут выполнять физическую работу и хотят помочь нуждающимся людям. На месте у нас есть специалисты, которые готовы всему научить. До начала холодов наша основная задача — восстановить крыши, двери, окна. Мы очень надеемся, что к этой помощи присоединится больше людей, — подытожил епископ Верейский Пантелеимон.

Тем, кому нужнее

Волонтеры РПЦ в первую очередь помогают незащищенным гражданам — инвалидам, пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. "Это наиболее незащищенные группы населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке и помощи", — поясняет руководитель проекта восстановления.

Еще одна важная задача волонтеров — закрытие теплового контура в поврежденных обстрелами домах частного сектора. Как отмечают добровольцы, зима не за горами, а у многих домов повреждено печное отопление, котлы. На восстановление оборудования, которое очень пригодится уже осенью, будут положены все силы.

Помимо строительства и ремонта домов, православные добровольцы трудятся в социальном центре, разносят нуждающимся лекарства, продукты и одежду, навещают пожилых, помогают им готовить еду и прибираться. Представители РПЦ отмечают: впереди еще много работы, поэтому набор добровольцев продолжается.

Галина Зверева, Кристина Марченко