В Иркутске остановили работу по проекту реставрации ТЮЗа

Причиной стало то, что пока не удалось договориться с частными собственниками двух помещений в этом здании о выкупе их площадей

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области остановили работы по подготовке проекта реставрации пострадавшего от пожара исторического здания Театра юного зрителя (ТЮЗ) в Иркутске. Причиной стало то, что пока не удалось договориться с частными собственниками двух помещений в этом здании о выкупе их площадей, сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов на совещании в Общественной палате региона.

"Сейчас проектные работы приостановлены ввиду неопределенности по выкупу помещений в связи с тем, что на сегодняшний день это является по сути камнем преткновения для положительного заключения экспертизы. <…> Готовность по возобновлению проектных работ у нас стопроцентная, кроме вопроса о выкупе помещений", - сказал Соколов.

Как рассказала на совещании заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Елена Федорова, власти региона планируют выкупить за счет областного бюджета помещения у частных собственников, но переговоры с ними продолжаются два года. Чтобы обосновать сумму выкупа площадей, владельцы магазинов предоставили правительству отчет рыночной стоимости. По закону их делают лицензированные оценщики, власти эти отчеты проверили с привлечением другого оценщика. По словам Федоровой, у обоих частных собственников стоимость помещений в отчетах была завышена.

В отчете у ювелирного салона стоимость его помещения составляет 144 млн рублей, тогда как по оценке, сделанной министерством, максимальная цена - 92 млн. В отчете магазина одежды, помимо завышенной стоимости, обнаружилась поддельная подпись. "Оказалось, что этот отчет оценщиком не изготавливался, подпись в нем поддельна и материалы сейчас находятся в правоохранительных органах по этой ситуации", - добавила Федорова.

Приглашенный на совещание юрист частных собственников сообщил, что предприниматели готовы продать площади, но считают предлагаемую властями цену очень низкой. Участники совещания предложили владельцам магазинов привлечь в качестве независимого эксперта Торгово-промышленную палату Восточной Сибири и у нее заказать оценку рыночной стоимости помещений.

В историческом здании площадью порядка 6 тыс. кв. м, в котором до 2006 года располагался ТЮЗ, 5,5 тыс. кв. м принадлежат Иркутской области, чуть более 500 кв. м - двум частным собственникам. На частной территории находятся магазины одежды и ювелирных украшений. Власти региона планируют получить федеральное финансирование, чтобы отреставрировать здание, но для этого нужно подготовить проектную документацию.

О ТЮЗе

Здание ТЮЗа в центре Иркутска было построено в середине XIX века как доходный дом, который включал в себя гостиницу и ресторан. В свое время в здании размещалось правительство Колчака, с марта 1920 года - штаб и политуправление 5-й армии. В годы Великой Отечественной войны в этих помещениях работал военный госпиталь, после этого был киноконцертный зал, с 1938 года - Театр юного зрителя, который в 2006 году переехал, так как здание было аварийным.

Принадлежащая области часть сейчас пустует. Помещения были законсервированы после пожара, который произошел в мае 2022 года. Сначала загорелось двухэтажное неэксплуатируемое строение, огонь с него перекинулся на близко стоящее к нему здание ТЮЗа, которое является объектом культурного наследия. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Сгорела сцена, находившаяся в здании, пристроенном к ТЮЗу в 1920-е годы. Пострадали крыша ТЮЗа и стропильная система. Историческая часть здания сохранилась. Реставрация объекта оценивается в 3,8 млрд рублей.