В Калужском филиале Музея Победы открыли многопрофильный детский центр

В нем будут разрабатывать новые форматы экскурсий и квестов

КАЛУГА, 3 июля. /ТАСС/. Многопрофильный детский центр "Победитель", в котором смогут заниматься дети из других регионов, открыли на базе Музея Победы "Музей Г. К. Жукова" в Калужской области. В центре будут разрабатывать новые форматы экскурсий и квестов, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Впервые в Калужской области на базе музея открыт многопрофильный детский центр "Победитель", где на постоянной основе будут проходить занятия с детьми, разрабатываться и внедряться новые форматы экскурсий и квестов, вестись экспозиционно-выставочная работа. Новый центр станет площадкой, где смогут заниматься ребята из Калужской области и других регионов", - сказали в пресс-службе.

Одновременно с центром начал работу детский клуб "Лето побед в Жукове". До 25 августа в детском клубе пройдут четыре летних смены, стать участниками которых смогут ребята от 7 до 13 лет. "В распоряжении детей будут два специализированных зала с мультимедийным оборудованием, кинотеатр, спортивная площадка, экспозиции и выставки "Музея Г. К. Жукова" и Дом-музей маршала Г. К. Жукова в д. Стрелковке", - добавили в пресс-службе.

В честь открытия в музее представили новую экспозицию "Родина маршала". На площади около 150 кв. м собраны уникальные фотографии из личного архива правнучки полководца, также создана инсталляция "Рабочий кабинет Георгия Жукова", в которую вошли личные вещи маршала.