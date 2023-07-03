Во Владивостоке минувший июнь стал самым теплым за 13 лет

Средняя температура составляла 16,6 градуса тепла, в июне 2010 года она составила 16,8 градуса выше нуля

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Июнь во Владивостоке стал самым теплым за последние 13 лет и экстремально влажным, сообщила пресс-служба Примгидромета.

"Во Владивостоке за последние 13 лет июнь получился самым теплым и экстремально влажным, осадков выпало более двух августовских норм. Грозовых дней было 10, что также превысило норму", - говорится в сообщении.

В Примгидромете ТАСС уточнили, что в минувшем июне средняя температура составляла 16,6 градуса тепла, в июне 2010 года она составила 16,8 градуса выше нуля.

В целом для Приморья особенностью июня стало частое смещение циклонов с континента через Хабаровский и Приморский края с последующим выходом на Охотское море. Температура воздуха в прибрежных районах Приморья в этом месяце составляет обычно 12-14 градусов тепла, на северо-восточном побережье - около 10 градусов выше нуля. В минувшем июне температурный фон в этих районах оказался на 2-3 градуса выше климатических значений. Самой теплой выдалась вторая декада месяца, когда температура воздуха на побережье приблизилась к июльским значениям.

"Другая особенность июня - это значительный избыток осадков на юге края и в западных районах, где выпало 2-3 месячные нормы. Максимальная в годовом ходе норма осадков приходится на август, в отдельных районах она была превышена в 1,5 раза. Часто, более 20 дней, наблюдались ливневые дожди с грозами", - говорится в сообщении.