Синоптики сообщили, что в регионах Поволжья ожидается жаркая и сухая погода

Кратковременные дожди возможны ближе к концу недели

ТАСС, 3 июля. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе ждет жаркая и сухая погода. Кратковременные дожди возможны ближе к концу недели, рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Основным погодообразующим фактором для Приволжского федерального округа на этой неделе станет антициклон, который сейчас сформировался в нижнем течении Волги. Он будет расширяться, и в середине недели перейдет на среднее Поволжье, охватив огромные территории. В связи с этим погода во всех регионах ПФО будет сухая и жаркая", - рассказала она.

По ее словам, повышение температуры до 30-градусных отметок в первую очередь произойдет в южных регионах, на среднюю Волгу 30-градусная жара придет в середине недели. "Только в самых северных регионах (Нижегородская область, Кировская область, Пермский край) будет больше облаков и могут быть кратковременные дожди. Это связано с близостью к фронтальным разделам, которые проходят по северу Европейской России", - отметила Котилевская.

В Саратове и Самаре, по данным метеорологов, сегодня 25 градусов тепла, к середине недели потеплеет до 27 градусов, будет солнечно, без осадков. В Казани сегодня также плюс 25 градусов, а к середине недели ожидается повышение темпера туры до 28 градусов, в пятницу будет уже плюс 30 градусов, но в субботу могут пойти кратковременные дожди. Аналогичная погода будет и в Башкирии, и в Оренбуржье. В Ульяновске в понедельник установилась солнечная погода и значительно потеплело - столбик термометра днем впервые за это лето поднялся до отметки в 27 градусов.

На пару градусов прохладнее будет на этой неделе в Пермском крае, однако и здесь в среду и четверг прогнозируется 28 градусов тепла. По данным пермского центра Геоинформационных систем (ГИС-центр), в регионе сохранится сильный дефицит осадков, а средняя температура воздуха на неделе ожидается выше нормы на 1,5-3 градуса. По словам специалистов, к 8 июля антициклон начнет разрушаться, и температура воздуха продолжит расти. "В результате в субботу на юге Пермского края возможная уже сильная жара до плюс 32-33 градусов, а на севере вероятно похолодание - до плюс 20-23 градусов. Вдоль холодного фронта вероятны ливни и грозы", - пояснили в ГИС-центре.

В Нижнем Новгороде сегодня еще не исключены небольшие кратковременные дожди при температуре плюс 25 градусов, к четвергу здесь также будет уже плюс 28 градусов, а в пятницу снова могут начаться кратковременные дожди. В Кирове в ближайшие дни, по прогнозу Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенных осадков не ожидается, при этом будет жарко - до плюс 26-29 градусов.

Купальный сезон

С приходом жары жители приволжских регионов продолжают купальный сезон. В Нижнем Новгороде горожане активно посещают местные пляжи, качество воды в водоемах проверяет Роспотребнадзор. Так, ведомство после проверки воды не рекомендует купаться сразу в нескольких озерах, в том числе Сортировочном - в Канавинском районе, Светлогорском - в Сормовском районе, в Силикатном - в Ленинском районе. Купальный сезон продолжается и в Саратовской области, где разрешение на эксплуатацию получили 29 пляжей.