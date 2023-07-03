В ЛНР продлили сроки ликвидации военного комиссариата

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также продлил сроки упразднения администрации главы республики

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник продлил сроки упразднения военного комиссариата ЛНР и администрации главы республики. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале главы региона.

"Постановляю внести изменение в указ главы <…> "О ликвидации военного комиссариата ЛНР", <…> завершить процедуру ликвидации не позднее 31.08.2023", - говорится в указе.

Согласно второму документу, Пасечник распорядился внести изменения в указ, вступивший в силу 29 мая 2023 года, и изменил дату упразднения администрации главы ЛНР. Сроки ликвидации перенесены с 30 июня на 30 августа текущего года.

Военный комиссариат ЛНР должны были ликвидировать в регионе не позднее 20 июля 2023 года. Соответствующий указ Пасечник подписал в начале мая.

29 марта Пасечник подписал указ, согласно которому органы исполнительной власти должны были ликвидировать в регионе до 1 июня, а затем продлил сроки ликвидации некоторых из них до конца августа. При этом указ об упразднении Генпрокуратуры ЛНР был подписан 12 ноября прошлого года, а завершилась процедура 12 января 2023 года. Указ об упразднении Министерства иностранных дел ЛНР также вступил в силу в ноябре прошлого года, ведомство ликвидировали 1 июня текущего года.