На Северо-Западе РФ ожидается дождливая погода с сильными ветрами

Наиболее сильные порывы местами до 20 м/с наблюдаются на побережье Финского залива, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская

ТАСС, 3 июля. Ветреная погода с кратковременными грозовыми дождями ожидается на этой неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Погоду на этой неделе на Северо-Западе России будут определять два барических образования - это циклон, который сейчас кружит над Ботническим, Финским заливом, и антициклон, который усиливается с юга Европейской России. Их взаимодействие и будет определять погоду на Севере и Северо-Западе Русской равнины. Это будет проявляться в усилении ветра, зона сильного порывистого ветра сегодня протягивается от Калининградской области, через Псковскую, Ленинградскую области до Карелии. Наиболее сильные порывы местами до 20 м/с наблюдаются на побережье Финского залива", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

В последующие дни зона сильного ветра будет протягиваться на северо-восток, в сторону Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми, но порывы будут не такие сильные - до 10-15 м/с, отметила представитель "Фобоса". Дождливая погода до середины недели ожидается в Ленинградской области и в Карелии. Далее циклон уйдет в Мурманскую область, но дожди значительно ослабеют. На самом севере округа, несмотря на дожди, температура будет выше климатической нормы.

По информации сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге в понедельник плюс 18-19 градусов, грозы. Во вторник и среду плюс 20 градусов с усилением ветра порывами до 15-17 м/с. Только с четверга начнется существенное улучшение погоды, хотя вероятность коротких дождей сохраняется, но будет более солнечно, и температура сразу повысится до 23-24 градусов.

В Архангельске порывы ветра до 12-13 м/с с кратковременными грозовыми дождями до четверга включительно, а температура от плюс 19-23 градусов. В Сыктывкаре возможны дожди в понедельник и четверг, в остальные дни их вероятность небольшая. В Вологде ветрено будет до среды, без осадков ожидаются лишь вторник и четверг. Температура будет повышаться от 20 в понедельник до 26-27 градусов к пятнице.

Атлантические циклоны

По данным Карельского гидрометцентра, большую часть первой декады июля погодой будут управлять активные атлантические циклоны, несущие дожди и прохладу. Температурный фон окажется в пределах нормы и даже несколько пониженным: в ночные часы ожидается плюс 7-12 градусов, в дневные - плюс 14-19, в отдельные дни прогрев достигнет 21-23 градусов.

В Псковской области переменная облачность, около плюс 25 градусов. Такая погода продержится как минимум до начала следующей недели. На фоне небольшого похолодания и регулярных дождей власти региона отменили особый противопожарный режим, введенный в июне из-за жаркой погоды, температура тогда держалась на отметке около плюс 30 градусов. В настоящее время практически каждый день идут дожди, а температура воздуха составляет около 23-25 градусов тепла. По прогнозу Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области в начале недели ожидаются ливни, в отдельных районах грозы с усилением ветра порывами до 15-18 м/с.

В Калининградской области погода в ближайшие дни будет обуславливаться влиянием периферии зоны пониженного давления, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "С учетом этого, на территории области ожидается облачная погода, с прояснениями, временами дождь. С 7 июля - без существенных осадков", - рассказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. По его данным, максимальная днем - плюс 19-24 градусов, а 5 июля - плюс 23-27 градусов.