В Приморье после схода локомотива и вагонов восстановили движение поездов

Последствия ЧП полностью устранили

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Движение поездов в Приморье полностью восстановлено после схода локомотива и вагонов грузового поезда с рельсов, сообщила во вторник Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

"4 июля 2023 года в 07:28 (время местное) (00:28 мск - прим. ТАСС) восстановлено движение поездов на перегоне Анисимовка - Тигровый Дальневосточной железной дороги. Последствия схода грузового поезда полностью устранены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержек поездов нет.

Сход трех вагонов и локомотива грузового поезда произошел на перегоне Анисимовка - Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново - Партизанск ДВЖД 2 июля в 21:46 (14:46 мск). В результате происшествия пострадавших нет, движение на участке было приостановлено. Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале в понедельник сообщила о задержке пригородной электрички сообщением Фридман - Владивосток и ожидаемых задержках грузовых поездов.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале в понедельник сообщило о возбуждении уголовного дела по факту схода локомотива и вагонов грузового поезда, по его данным, ущерб превысил 1 млн рублей.