В Приморье из-за ливней объявили штормовое предупреждение

На реках ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,2 м

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливневых дождей с грозами и ветром, сообщается во вторник на сайте Примгидромета.

"В связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря в городе Владивостоке и в южной половине Приморского края утром и днем 5, ночью и утром 6 июля пройдут сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), в отдельных районах очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с, на мысах порывами до 22-27 м/ с", - говорится в сообщении.

На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом воды на 0,3-1,2 м. На малых реках западных, южных и восточных районов возможны резкие подъемы уровня воды на 1,5-1,8 м с подтоплением низких пойм.