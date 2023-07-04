В Приморье после аварии восстановили электроснабжение

Без света оставались более 150 многоквартирных домов и 450 частных домовладений Партизанска

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в городе Партизанске в Приморье, где из-за аварии без света в понедельник остались более 150 многоквартирных домов и 450 частных домовладений. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе прокуратуры края.

"Восстановили, в 17 часов (10:00 мск - прим. ТАСС) вчера все подключено", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В понедельник прокуратура Приморья в Telegram-канале сообщила, что около 12:30 (05:30 мск) 3 июля 2023 года в результате аварии на подстанции без электричества остались более 150 многоквартирных домов и 450 частных домовладений Партизанска, в которых проживают свыше 4 тыс. человек. Аварийные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам, часть абонентов были переведены на резервные источники питания. Прокуратура Партизанска организовала проверку исполнения законодательства при организации электроснабжения населения.