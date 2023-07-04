Эксперт прогнозирует прекращение колебаний уровня воды в Амуре в конце лета

По словам начальника отдела гидропрогнозов Хабаровского Гидрометцентра Анастасии Пивиковой, в регионе в 2023 году сильных паводков не ожидается

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре будет колебаться, пока не пойдут муссонные дожди, которые приходятся на вторую половину июля и август. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела гидропрогнозов Хабаровского Гидрометцентра Анастасия Пивикова.

"Сейчас отмечается летнее снижение уровня воды в Амуре, связанное с тем, что в начале лета не было стокообразующих дождей. Уровень колебался весь июнь, то падая, то поднимаясь. Это продолжится до середины лета, потом пойдут муссонные дожди", - сказала Пивикова.

Она уточнила, что сейчас уровень Амура находится в пределах нормы. На сегодня вода у Хабаровска поднялась до 62 см, прибавив порядка 10 см за сутки. В ближайшие 2 суток ожидается подъем воды на 10-15 см. В конце прошлой недели фиксировался уровень в районе 40 см от 0 отметки, которая считается по уровню Балтийского моря, шел спад. Неблагоприятным для Хабаровска является уровень в 450 см, опасным - 600 см.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре у Хабаровска, а также на некоторых других реках упал ниже обычных показателей на 0,5-1 м. Администрация Хабаровска информировала о временном прекращении подходов теплоходов к некоторым остановкам левого берега, где расположены дачи.

В предыдущие годы на Амуре отмечались паводки. Весной во время таяния снега и ледохода, летом и осенью из-за дождей реки выходили из берегов, происходили затопления дорог, огородов, дач и домов в поселениях, уничтожались сельхозпосадки на обширных площадях. По словам Пивиковой, сильных паводков в этом году пока не ждут. Весной в регионе также не было наводнений.