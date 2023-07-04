В Адыгее создадут первый кластер для подготовки кадров для медсферы при господдержке

На эти цели Майкопский государственный технологический университет, подразделением которого является Медицинский институт, выиграл грант в размере 60,5 млн рублей

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Образовательный медицинский кластер "Профимед" для подготовки специалистов среднего звена для медучреждений и решения проблем нехватки кадров впервые создадут в Адыгее в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На эти цели Майкопский государственный технологический университет (МГТУ), подразделением которого является Медицинский институт, выиграл грант в размере 60,5 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС ректор вуза, профессор Саида Куижева.

"Вуз выиграл грант на сумму 60,5 млн рублей для создания первого в республике образовательного медкластера "Профимед". Его цель - подготовка специалистов среднего звена для организаций здравоохранения региона, владеющих современными медицинскими технологиями, обладающих необходимыми профессиональными и надпрофессиональными компетенциями. Это позволит в значительной степени решить важные для системы здравоохранения Адыгеи вопросы", - сказала она.

Появление кластера поспособствует решению проблемы дефицита квалифицированного среднего медперсонала, снизит нагрузку на первичное звено системы здравоохранения, повысит подготовку медкадров. Проект, инициатором которого выступил Кабинет министров республики, призван в целом повысить качество медпомощи населению, пояснила ректор.

На средства гранта приобретут медоборудование для учебных аудиторий по ряду специальностей. Участниками кластера также станут Майкопский медколледж, Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж в составе Адыгейского государственного университета и 12 ведущих медорганизаций республики.

"В течение ближайших двух лет планируется обучить около 3 тыс. студентов. Не менее важно, что кластер позволит вести переподготовку и повышать квалификацию медработников, аттестацию выпускников по программам среднего профобразования, оказывать методическую поддержку образовательным организациям", - добавила Куижева.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что на сегодняшний день Адыгее требуется около 300 врачей и свыше 700 средних медработников.