В Екатеринбурге представили книгу о Российском государстве и праве на рубеже XIX-XX веков

Презентация прошла на площадке Ельцин-центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, писатель и правовед Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге свою новую книгу "Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков", передает корреспондент ТАСС.

В книге рассматривается период рубежа XIX-XX веков - падение императорского престола, Февральская революция, здесь отмечаются новые политические силы, которые определили будущее страны, ее государственное устройство и правовую систему.

"Это была развилка в нашей истории, <...> вместо введения - <...> "8 марта 1881 года". <...> Мне добрые люди дали стенограмму заседания Александра III, о которой он сам не знал, вероятно. И я здесь ее практически полностью даю. <...> Фактически время реформ закончилось", - рассказал Крашенинников.

Это третья книга серии - ранее вышли "От племени к империи. Возникновение Русского государства и права" и "Время великих реформ. Золотой век Российского государства и права".

Презентация прошла на площадке Ельцин-центра.