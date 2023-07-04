В Псковской области женщинам до 25 лет выплатят по 100 тыс. рублей за рождение первенца

Тема поддержки семей с детьми для региона имеет крайне важное значение

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая на протяжении последних десятилетий сталкивается с проблемой низкой рождаемости, утвердили программу по повышению соответствующих показателей и будут выплачивать единовременно по 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет, родившим первого ребенка. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Тема поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"Утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы. Она будет включать новые дополнительные меры поддержки семей. [В их числе] единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребенка и до достижения им возраста трех лет", - написал губернатор.

По его словам, власти также будут предоставлять ежемесячную региональную выплату в 1,5 тыс. рублей женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка после 31 мая 2023 года и до достижения ребенком возраста полутора лет. Кроме того, программой предусмотрено погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тыс. рублей семьям при рождении первого ребенка.

"На реализацию программы предусмотрено 50 млн рублей. Вопрос согласован с псковским областным собранием депутатов", - добавил Ведерников.