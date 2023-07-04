Трутнев раскритиковал мастер-план Курильска и призвал его доработать

Полпред президента России подчеркнул, что план станет реальным, когда "против каждого раздела будет написано: источник финансирования и сроки реализации"

ТАСС, 4 июля. Мастер-план города Курильска на острове Итуруп в Сахалинской области необходимо доработать и конкретизировать, сообщил зампредседателя правительства РФ - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Это совокупность мечтаний. Планом, реальным планом он станет тогда, <...> когда против каждого раздела будет написано: источник финансирования и сроки реализации. А иначе я тоже могу мечтать и об очень многом, но мы же работой занимаемся, а не мечтами. Давайте мы сейчас это привяжем к срокам и деньгам, тогда это план", - сказал Трутнев.

В конце марта губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил ТАСС, что мастер-план Курильских островов предполагает строительство 300 тыс. кв. метров жилья. Также генеральным планом закреплены территории под развитие главных отраслей: рыбопромышленного комплекса и туристической индустрии. В частности, в сфере рыбохозяйственного комплекса запланировано строительство рыбоперерабатывающих и рыборазводных заводов общим объемом инвестиций 25 млрд рублей, для чего генпланом предусмотрено 46 инвестиционных площадок. Что касается туристической индустрии, то она предполагает возведение гостиничных комплексов с сервисами отдыха и оздоровления, общий гостиничный фонд на Курильском архипелаге увеличится на 430 мест, что привлечет 10 млрд рублей инвестиций.

Также предусмотрено строительство и реконструкция четырех взлетно-посадочных полос и 42 причальных сооружений.

О строительстве детского лагеря

В ходе рабочего визита Юрий Трутнев поручил губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и главе Минвостокразвития Алексею Чекункову включить в план строительство детского оздоровительного лагеря на Курильских островах.

"Я задал вопросы, почему, например, нам здесь пионерский лагерь не построить. Ребята будут вспоминать до конца жизни, потому что здесь красиво, здесь необычно. Почему не сделать? Я попросил Валерия Игоревича [Лимаренко], Алексея Олеговича [Чекункова] собрать это все в план", - сказал Трутнев.