В Хакасии вложат около 1 млрд рублей в строительство дороги к туристическому поселку

Закончить работы планируется в 2025 году

ТАСС, 4 июля. Власти Хакасии вложат около 1 млрд рублей в строительство участка дороги к поселку Вершина Тёи, где находится база сборных лыжных команд России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

"Заключен контракт на реконструкцию участка <…> автомобильной дороги Аскиз - Бирикчуль - Вершина Тёи. В ходе реконструкции будут проведены работы по строительству обходной дороги вокруг перевала Аян, что позволит решить многолетнюю проблему с транспортной доступностью во время обильных зимних снегопадов. Всего <…> на эти цели из республиканского бюджета выделено 983 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, закончить реконструкцию планируется в 2025 году. "Для жителей поселка Вершина Тёи и для туристов, которые приезжают сюда покататься на лыжах, это по-настоящему исторический момент, ведь работы по реконструкции дороги наконец-то соединят асфальтом Вершину Тёи с другими населенными пунктами республики, чего жители поселка ждали многие годы", - пояснили в министерстве.

Поселок Вершина Тёи расположен в Аскизском районе Хакасии. Здесь проживает более 3 тыс. человек. В Вершине Тёи с 1970-х годов находится база спортивных лыжных команд СССР, а потом и России. В свое время "вкатывание" в сезон в этом месте проводили Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе и многие другие. Тренировался здесь биатлонист Александр Тихонов.