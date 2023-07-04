В Саратовской области финансирование нацпроекта "Культура" выросло в 2,8 раза

В 2023 году на реализацию мероприятий проекта направят порядка 550 млн рублей

САРАТОВ, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 550 млн рублей направят на реализацию мероприятий по национальному проекту "Культура" в Саратовской области в 2023 году, что в 2,8 раза выше показателей прошлого года. Об этом в ходе коллегии сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

"В 2023 году объем средств, предусмотренных министерством культуры области на реализацию государственных программ и национального проекта "Культура", составляет 643,9 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта "Культура" выделено 550,2 млн рублей, что на 347,4 млн рублей больше, чем в 2022 году", - сказала глава ведомства.

Щелканова сообщила, что по нацпроекту, в частности, ведется капитальный ремонт 12 сельских домов культуры и здания Балашовского краеведческого музея. В Балаково продолжается строительство Центра культурного развития, начатое в прошлом году, а также реконструкция детской школы искусств № 23 имени Ковалева в Саратове.

В 2023 году, по словам министра, в регионе открыли два виртуальных концертных зала на базе детских школ искусств в Калининске и Марксе. "Всего на территории региона действуют 15 виртуальных концертных залов, открытых в рамках нацпроекта", - добавила глава ведомства.