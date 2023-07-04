В Краснодарском крае самозанятые могут подать заявку на регистрацию товарного знака в МФЦ

Регион занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое в России по количеству самозанятых

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Самозанятые в Краснодарском крае теперь могут подать заявку на регистрацию своего товарного знака через центры "Мой бизнес". Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Благодаря регистрации товарного знака, предприниматели смогут защитить свои права, расширить бизнес, повысить узнаваемость бренда, защитить его от подражания со стороны конкурентов, а также предотвратить правовые проблемы, связанные с использованием торговой марки", - сказали в пресс-службе, отметив, что в центрах "Мой бизнес" самозанятых могут не только проконсультировать о порядке товарного знака, но и помочь в подготовке и подаче заявки в Роспатент.

"В центре поддержки предпринимательства доступны консультации профильных специалистов по правовым, бухгалтерским и юридическим вопросам, также предприниматели имеют возможность бесплатно получить помощь по созданию собственного фирменного стиля, разработке сайта, проведению маркетингового исследования, реализации продукции на маркетплейсах", - процитировали в пресс-службе исполнительного директора регионального Фонда развития бизнеса Елену Пистунову.

В пресс-службе напомнили, что регион занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое в России по количеству самозанятых. "Сейчас на Кубани применяют специальный налоговый режим более 370 тыс. человек, быстрому росту самозанятых помогают комфортные условия для развития и меры поддержки", - продолжили в пресс-службе.

В частности, речь идет о поручительствах по кредитам, которые дает фонд развития бизнеса и льготных займах с услугой по составлению бизнес-плана и продвижения на маркетплейсах со стороны фонда микрофинансирования. "На Кубани физлица, применяющие специальный налоговый режим, с января 2021 года были приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства, и могут претендовать на меры господдержки МСП", - заключили в пресс-службе.