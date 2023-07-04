В Вологде приступили к реставрации первых объектов кремля

Реставраторам предстоит укрепить фундаменты, обновить кровлю и кирпичную кладку, раскрыть уникальные дверные проемы

ТАСС, 4 июля. Реставрацию первых объектов Вологодского кремля - Пятницкой башни и Северной стены - начала отобранная по итогам конкурса вологодская компания "Реставрация". Соответствующие договоры заключены 4 июля, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня подписали договоры на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах. Преображение начнется с Пятницкой башни и Северной стены. Всего отреставрируем 19 объектов", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым в январе этого года поддержал предложение отреставрировать Вологодский кремль к 880-летию Вологды, которое будет отмечаться в 2027 году.

Реставраторам предстоит укрепить фундаменты, обновить кровлю и кирпичную кладку, раскрыть уникальные дверные проемы. Исторический облик объектов будет восстановлен в таком виде, каким его мог наблюдать знаменитый вологодский поэт XIX века Константин Батюшков. Для жителей и гостей станет доступен выход в Архиерейский сад, где будут проходить яркие культурные события. Все работы будут проводиться с минимальным ущербом для посетителей кремля, сообщил глава региона.

Как рассказала ТАСС генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева, Пятницкая башня и примыкающая к ней Северная стена были возведены с 1671 по 1675 год. Их состояние вызывает наибольшие опасения реставраторов, поэтому их нужно восстановить в первую очередь.

Кремль в Вологде заложен в 1566 году по указу Ивана Грозного. Царь планировал возвести кремль вдвое больше московского и разместить в растущей Вологде свою северную резиденцию. К 1820-м годам стены и башни крепости были разобраны. Сейчас кремлем называют укрепленный комплекс Архиерейского двора внутри крепостных сооружений. Ансамбль состоит из 20 построек XVI-XIX вв. - храмов, палат, крепостных стен - все они являются памятниками федерального значения, из них 19 нуждаются в реставрации. Воскресенский собор отреставрирован ранее за счет благотворителей и передан Русской православной церкви. На приведение в порядок остальных объектов требуется 4,4 млрд рублей, провести работы планируется за 5 лет.