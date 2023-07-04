В Волгограде работы по модернизации электротранспорта завершат к 2028 году

Комплексный ремонт линии скоростного трамвая в городе-герое проводится впервые с момента открытия первой очереди в 1984 году

ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Масштабная программа модернизации электротранспорта, которая стартовала в Волгоградской области, будет завершена к 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В Волгограде находится единственный в России подземный скоростной трамвай, часть станций построена под землей по стандартам метрополитена.

"В Волгоградской области стартовала масштабная программа по модернизации всего электротранспорта, основой которого является скоростной трамвай города-героя Волгограда. Сегодня работы развернуты на всем протяжении, они полностью обеспечены финансированием. Это огромная работа, которая является частью большого плана развития электротранспорта в Волгограде и Волгоградской области", - цитирует Бочарова пресс-служба, уточнив, что весь комплекс работ планируют завершить к 2028 году.

По данным администрации региона, комплексный ремонт линии скоростного трамвая в городе-герое проводится впервые с момента открытия первой очереди в 1984 году. Только на модернизацию метротрама и части инфраструктуры в Волгограде предусмотрено порядка 12 млрд рублей. В комплекс работ входит замена рельсового покрытия на бесшовное, закупка 62 единиц современного подвижного состава, обновление инфраструктуры.

В апреле 2023 года правительство РФ одобрило модернизацию городского электротранспорта в 10 городах при поддержке ВЭБ.РФ на сумму 231 млрд рублей. Волгоградская область стала одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта.