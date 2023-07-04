Приамурье и город Хэйхэ организуют работу по обмену гидрологической информацией на Амуре

Сейчас уровень реки находится ниже среднемноголетних значений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июля. /ТАСС/. Профильные ведомства Амурской области совместно с китайскими коллегами из Хэйхэ, которые отслеживают опасные явления на приграничной реке Амур, будут обмениваться гидрологическими данными для недопущения негативных последствий после паводков. Об этом сообщается на сайте регионального Минэконома.

"Совместную работу по обеспечению безопасности населения приграничных территорий в период прохождения летних паводков представители профильных ведомств Амурской области обсудили на переговорах с китайской делегацией. Стороны обменялись данными о гидрометеорологической обстановке на ближайшие два месяца", - говорится в сообщении.

Сейчас уровень реки Амур находится ниже среднемноголетних значений. Также на водохранилищах трех гидроэлектростанций региона уровень воды остается в проектных отметках, сбросы воды в больших объемах не планируются. По прогнозам специалистов, не исключена вероятность повышения уровня воды в июле и августе. Для предотвращения негативных последствий необходима информация с китайской стороны. Правительством Приамурья уже проводится комплекс необходимых мер для предупреждения негативных последствий паводковых явлений.

"Для отслеживания опасных и неблагоприятных явлений на реке Амур оборудованы пункты наблюдения, поступающая от них информация обрабатывается и доводится до населения и организаций. МЧС России проводит космический мониторинг через геоинформационные порталы и спутниковый центр. По результатам обработки космических снимков отслеживаются момент выхода воды на пойму, границы затопления различных участков поймы, площадь затопления. Организовано построение ортофотопланов с применением беспилотников. Программный комплекс выполняет сбор информации непосредственно с места происшествия через фото- и видеофиксацию в онлайн режиме", - приводятся слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Дениса Вайда.

По информации синоптиков, температура воздуха в июле будет незначительно выше среднемноголетних значений. В южных и центральных районах области она составит от 21 до 23 градусов, в северной части региона - от 19 до 22 градусов, а в Благовещенске - порядка 24 градусов. Дожди и ливни с грозами наиболее вероятны в начале и во второй половине июля.