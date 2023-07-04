Средства на льготные лекарства для жителей Кузбасса увеличат до 3,6 млрд рублей

В региональном Минздраве отметили, что более 72 тыс. кузбассовцев имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области намерены расширять в регионе сеть аптек для обеспечения лекарствами граждан льготных категорий. В целом на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2023 году направят 3,6 млрд рублей, что на 10% больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства области по итогам совещания в региональном Минздраве.

"На обеспечение жителей Кузбасса льготными лекарствами в 2023 году направлено 3,6 млрд рублей. Более 72 тыс. кузбассовцев имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета, на приобретение медикаментов для них предусмотрено 1,1 млрд рублей. Более 178 тыс. человек обеспечиваются лекарственными препаратами за счет региона, для этого из областного бюджета выделено почти 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, в 2023 году на эти цели направлено примерно на 10% больше средств, чем в прошлом году.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на совещании уточнил, что открытие новых аптек улучшает систему здравоохранения в целом. "Команда Кузбасса работает над тем, чтобы вывести здравоохранение в регионе на новый качественный уровень, сделать его лучшим в стране. Это касается не только строительства и ремонта больниц и поликлиник, расширения сети ФАПов, приобретения современного оборудования, но и доступности медикаментозного лечения. Новые аптеки - это прежде всего возможность для пациентов приобретать лекарства сразу после посещения лечащего врача, без необходимости специально ехать в льготный отдел", - сказал Сергей Цивилев.

По итогам первого полугодия 2023 года право на льготное получение лекарств получили около 120 тыс. жителей региона на общую сумму 1,6 млрд рублей. Также с апреля 2023 года начаты закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий на следующий год, что позволит обеспечить их бесперебойные поставки.