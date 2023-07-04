В Белгородской области вошли в обращение посвященные Москве и ЦФО 100-рублевые банкноты

На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", здание МГУ, Останкинская и Шуховская башни; на оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому солдату, а за ним - музей-заповедник "Куликово поле"

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Новые 100-рублевые купюры, посвященные Москве и Центральному федеральному округу, вошли в обращение в Белгородской области. Они будут в обороте наравне с уже привычными банкнотами. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель управляющего отделением Белгород Банка России Максим Толбатов.

"100-рублевая банкнота, модернизации 2022 года, является законным средством платежа на всей территории Российской Федерации и обязательной к приему при оплате за любые товары и услуги и любые платежи. Ходить она будет в обороте наравне с банкнотами 1997 года и модификации 2001, 2004 годов и постепенно замещать эти банкноты, когда они будут ветшать", - сказал Толбатов.

Банкноты номиналом 100 рублей посвящены Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского Кремля, парк "Зарядье", здание МГУ, Останкинская и Шуховская башни; на оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому солдату, а за ним - музей-заповедник "Куликово поле".

Банк России продолжает работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот, в текущем году также будут представлены модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей. "В 2024 году будет представлена новая банкнота 500 рублей, и в 2025 году, в завершении модельного ряда, представим обновленные банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Купюры 200 и 2 000 рублей модернизироваться не будут, потому что они свежие", - добавил Толбатов.