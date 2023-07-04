На "Иннопроме" представят опытный образец нового колесного трактора "Агромаш"

На выставке сформируют единый стенд промышленных предприятий Чувашии, заявил глава республики Олег Николаев

ТАСС, 4 июля. Чувашия представит на выставке "Иннопром" опытный образец новой линейки колесных тракторов "Агромаш" малой и средней мощности, планируемый к производству по специнвестконтракту. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Обязательно будем участвовать в выставке, причем достаточно широко. <…> Конечно же, представим и продукцию СПИК 2.0, прежде всего, это тракторы малой и средней мощности", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что на выставке сформируют единый стенд промышленных предприятий Чувашии. "Мы уже эту практику апробировали и на "Армии-2022" и на выставке "Иннопром - Центральная Азия". Очень эффектно и результативно получается, удобно всем", - пояснил глава республики.

Собеседник агентства уточнил, что приоритетная задача республики - продемонстрировать достижения последних лет и подтвердить статус надежного партнера по исполнению "обязательств по реализации локализованных продуктов промышленного производства".

По информации пресс-службы администрации главы республики, на коллективном стенде региона будут представлены достижения предприятий республики последних лет. "Это самые последние разработки для развития технологического суверенитета страны - чувашские тракторы, погрузчики, конвекционные печи, лиофильные камеры, перекись водорода, резинохимикаты, химические продукты для производства бронежилетов, перкарбонат натрия, Чувашия - единственный его производитель в России", - уточнили журналистам в пресс-службе.

ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов" представит вилочный электрический погрузчик "Силант" и электродвигатель собственной разработки. ПАО "Химпром" продемонстриует резинотехнические изделия, образцы изделий космической промышленности и оборонного комплекса, незаменимыми компонентами которых является продукция предприятия. Будет также экспонироваться продукция ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ООО "Чебоксарская фабрика дверей плюс", АО "Чувашторгтехника", группы компаний "Техмашхолдинг" и Ассоциация "ИНТЭК".

О выставке

Выставка "Иннопром" - международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля в городе Екатеринбурге. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления".