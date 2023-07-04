В Петербурге установили первую умную остановку

Ее разместили на Малой Садовой улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Первая умная остановка, оборудованная системой видеонаблюдения, появилась на Малой Садовой улице в Петербурге. До конца 2023 года в городе планируется установить 200 умных остановок, расположенных в том числе в центральной его части, сообщили журналистам во вторник в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

"В Санкт Петербурге появилась умная остановка общественного транспорта, оснащенная несколькими городскими системами, в том числе системой видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Остановка является пилотным проектом, который включает несколько систем: видеокамеры с обзором павильона и прилегающей к нему территории, а также встроенный динамик. Кроме того, она оснащена модулем системы "Говорящий город", который предназначен для помощи людям с ограниченной мобильностью.

"В настоящее время ведется тестирование проекта, проверяется работоспособность систем, выстраивается взаимодействие всех ответственных служб. Когда проект будет введен в опытную эксплуатацию, то камеры с остановочных павильонов общественного транспорта будут включены в Городскую систему видеонаблюдения. Все гости и жители Санкт Петербурга, при необходимости, смогут получить записи с видеокамер, установленных в павильоне", - отметил вице-губернатор Санкт Петербурга.