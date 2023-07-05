Сборная Белоруссии стала лидером медального зачета игр "Дети Приморья"

Спортсмены завоевали 20 золотых медалей

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Соревнования первых международных спортивных игр "Дети Приморья" завершились, лидером медального зачета стала сборная Белоруссии. Спортсмены завоевали 20 золотых медалей, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Спортсмены из Белоруссии заняли лидирующую позицию и уезжают домой с 20 золотыми медалями. Замыкает пятерку лучших Арсеньев (город в Приморском крае - прим. ТАСС) - 4 золотых медали", - сообщили в пресс-службе.

Кроме 20 золотых, команда Белоруссии завоевала 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. На втором месте медального зачета - команда Владивостока, в копилке которой 37 наград: 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых. Третьей по числу медалей стала команда приморского города Уссурийска с 23 медалями, 7 из которых золотые.

Первые международные спортивные игры "Дети Приморья" проходят со 2 по 6 июня во Владивостоке с участием 1,5 тыс. спортсменов в возрасте до 16 лет из различных регионов России, в том числе 200 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спортсменов из Белоруссии и Китая. Участники соревнуются в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, легкой и тяжелой атлетике, боксе, самбо, спортивной борьбе, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Игры проводятся Минспорта РФ совместно с правительством Приморья и администрацией Владивостока.

Целью и миссией мероприятия является популяризация олимпийского движения среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни и развитие детско-юношеского спорта, укрепление международного сотрудничества и установление дружеских контактов среди детей и молодежи из разных стран.