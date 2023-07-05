В Чувашии два театра впервые получили средства на оборудование по нацпроекту "Культура"

Театр оперы и балета получил порядка 27 млн рублей, Русский драмтеатр - 17 млн рублей

ТАСС, 5 июля. Театр оперы и балета и Русский драматический театр в Чебоксарах впервые получили средства на закупку оборудования по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила ТАСС министр культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

"Впервые в рамках национального проекта "Культура" в этом году профессиональные театры получили средства на оборудование. Это Театр оперы и балета и Русский драмтеатр в Чебоксарах. В следующем 2024 году Чувашский драмтеатр получит средства на приобретение оборудования", - сказала собеседница агентства.

Министр уточнила, что Театр оперы и балета получил порядка 27 млн рублей, Русский драмтеатр - 17 млн рублей. К новому театральному сезону оборудование уже будет установлено.

"Впервые в этом году мы получаем средства и для поддержки музеев. Четыре музея получают федеральные средства по нацпроекту "Культура": два - на капитальный ремонт и два - на создание новых экспозиций", - добавила она.

По словам Каликовой, всего музеи получают в этом году больше 60 млн рублей. "Так, Янтиковский краеведческий музей получает порядка 15,6 млн рублей, а музей в городе Канаше - 6,1 млн рублей. Там проходят ремонтные работы. Кроме того, больше 28 млн рублей получит Алатырский краеведческий музей на создание экспозиции музея русской провинции и порядка 11 млн рублей - Национальный музей для создания экспозиции в музее на территории мемориала "Строителям безмолвных рубежей", - сказала собеседница агентства.