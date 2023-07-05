Уральский международный центр искусств представил экслибрисы авторов из 13 стран

В конкурсе приняли участие более 370 художников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Международный центр искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге открыл в среду выставку по итогам конкурса экслибрисов - книжных знаков, представив работы участников из 13 стран - России, Италии, Норвегии, Казахстана и других, передает корреспондент ТАСС.

"В конкурсе приняли участие более 370 художников из 13 стран, в числе которых Россия, Беларусь, Казахстан, Литва, Италия, Турция, Китай, Норвегия, Венгрия и другие", - сообщила в среду журналистам директор Музея экслибриса и миниатюрной книги в Москве Людмила Шустрова.

Она отметила, что призовые места присуждены российским художникам. Также в списке лауреатов есть представители из других стран.

Конкурс был объявлен "Главным проспектом" совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса полтора года назад. Принимались работы на свободную тему и работы, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Конкурсные работы оценивало международное жюри во главе с исполнительным секретарем Международной федерации обществ экслибрисов Уильямом Батлером.

Экслибрис - это уникальный знак, указывающий на принадлежность книги определенному автору. Обычно он состоит из имени владельца книги и художественного изображения, иллюстрирующего его личность.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.