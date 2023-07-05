5 июля, 15:59

В Мордовии планируют открыть в республике Федеральный центр развития биотехнологий

Специалистов для центра будут готовить на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева

ТАСС, 5 июля. Федеральный центр развития биотехнологий планируют открыть в Мордовии. Центр поможет обеспечить полный цикл производства и гарантирует лекарственную безопасность России, написал в Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Планируем открыть в республике Федеральный центр развития биотехнологий. Обсудил проект с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Будущий Центр развития биотехнологий обеспечит полный цикл производства, гарантирует лекарственную безопасность России. Медпрепараты для жителей должны быть доступны и не зависеть от зарубежных поставщиков", - написал Здунов.

Он отметил, что специалистов для центра будут готовить на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, где работает профильная кафедра.

"Задача масштабная, плотно сотрудничаем с председателем совета директоров ГК "Промомед" Петром Белым и ректором Мордовского госуниверситета Дмитрием Глушко", - отметил Здунов.

В Саранске расположен завод "Биохимик", который входит в группу компаний "Промомед". Предприятие работает в соответствии со стандартами GMP. 

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