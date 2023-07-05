Фестиваль стрит-арта ПФО "ФормАРТ" пройдет в Кирове 24-25 августа

В 2023 году нововведением проекта стала специальная номинация "Киров 650", посвященная 650-летию города

КИРОВ, 5 июля. /ТАСС/. Кировская область 24-25 августа примет финал фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области по итогам прошедшего в режиме видео-конференц-связи окружного совещания с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым.

"Кировская область готовится к проведению очного финала фестиваля стрит-арта ПФО "ФормАРТ", который пройдет 24-25 августа. В программу мероприятия войдут обучающие лекции, которые познакомят участников с историей и современными направлениями паблик-арта; практико-ориентированные мастер-классы, направленные на освоение участниками новых техник стрит-арта; неформальное общение и разбор работ с экспертами в сфере современного и уличного искусства; интерактивные экскурсии, предполагающие знакомство с культурой и народными промыслами Вятского края. Подведение итогов запланировано в формате фестиваля уличных культур и будет сопровождаться коллективным созданием арт-объекта", - говорится в сообщении.

В ходе фестиваля пройдет также торжественное награждение победителей, которые получат денежные призы в размере от 100 до 200 тыс. рублей для дальнейшего развития творчества. Фестиваль "ФормАРТ" проводится в четвертый раз. В этом году нововведением проекта стала специальная номинация "Киров 650", посвященная 650-летию Кирова в 2024 году.