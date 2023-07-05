5 июля, 16:25

В псковском отделении "Яблока" сообщили об изъятии полицией техники из офиса

Как сообщили в пресс-службе партии, сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление о возбуждении административного производства по части 2 ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации"

ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Псковское отделение партии "Яблоко" заявило, что сотрудники правоохранительных органов изъяли офисную технику отделения в рамках административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации. По словам представителей партии, поводом к возбуждению дела послужил один из стримов лидера отделения Льва Шлосберга, в котором он не отметил статус упоминаемой террористической организации.

"Сегодня [5 июля] в офис псковского "Яблока" на улице Некрасова, 29, в Пскове пришла полиция и предъявила постановление о возбуждении административного производства по части 2 ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", - сообщила пресс-служба партии. По ее данным, сотрудники полиции провели осмотр офиса и изъяли технику.

"По мнению правоохранителей, в одном из стримов на канале "ГражданинЪ TV" Лев Шлосберг упомянул в негативном контексте организацию, признанную террористической, не отметив ее статус", - заявили в пресс-службе.

Представители пресс-службы УМВД России по Псковской области отказались от комментариев. 

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