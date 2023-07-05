В Кузбассе планируют открыть первый в России региональный межвузовский кампус

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о необходимости создать условия для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родном регионе

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Региональный межвузовский кампус создадут в Кемеровской области, готовый проект в ближайшее время направят на рассмотрение в правительство России для включения в нацпроект "Наука и университеты". Это первый кампус подобного типа в России, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса в среду.

"Проект межвузовского кампуса "Кузбасс" предполагает создание Северокузбасского и Южнокузбасского филиалов. Инфраструктура кампуса будет доступна для студентов всех вузов региона. В Кемерове - КемГУ, КузГТУ, КемГИК, КемГМУ, КузГСХА и РГИСИ. В Новокузнецке основой для кампуса станет СибГИУ, а студенты филиалов КемГУ и КузГТУ смогут пользоваться новыми объектами во время обучения. Это будет первый в стране региональный кампус, все предыдущие проекты, реализованные в стране, - городского типа", - говорится в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уточнил, что такая система позволит выполнять отраслевые заказы и решать кадровые вопросы. "Наша задача - готовить высококвалифицированных специалистов и создавать необходимые условия для того, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в родном регионе. Кампус мирового уровня станет таким межвузовским пространством, где молодые люди могут комфортно жить, получать качественное образование, иметь возможность уже сейчас получать опыт в будущей профессии и начинать трудовую деятельность на этапе обучения", - сказал Цивилев.

Готовый проект в ближайшее время будет направлен в правительство России для включения в нацпроект "Наука и университеты". Создана рабочая группа, куда войдут ректоры вузов и профильных министерств региона. Они представят свои замечания к проекту кампуса, который включает в себя наличие удобного жилья, современных лабораторий, пространств для проектирования и моделирования, коворкингов, библиотек, мест для прогулок, общения и занятий спортом.