5 июля, 17:41

В Калуге строительство дороги к студгородку при кампусе Бауманки отстает от графика

Городской голова Дмитрий Денисов заявил, что к подрядчику применят санкции

КАЛУГА, 5 июля. /ТАСС/. В Калуге зафиксировали большое отставание от графика у подрядчика, который строит дорогу к университетскому городку, который станет дополнением кампуса филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов.

"Темпы строительства новой дороги к университетскому городку меня не устраивают. Есть большое отставание от ранее заявленного подрядчиком графика. Город направит ему претензию о нарушении сроков, применим соответствующие санкции", - написал градоначальник.

Он отметил, что дорожники готовят рабочий слой полотна по основному ходу. "Совместно с "Газпромом" решается вопрос переврезки газопровода. Продолжается обустройство ливневой канализации", - добавил Денисов.

Инновационный кампус филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана станет территорией для развития и новых открытий, он начнет свою работу в 2023 году. Работа по строительству началась в 2019 году, в общей сложности на эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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