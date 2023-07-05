В Калуге строительство дороги к студгородку при кампусе Бауманки отстает от графика

Городской голова Дмитрий Денисов заявил, что к подрядчику применят санкции

КАЛУГА, 5 июля. /ТАСС/. В Калуге зафиксировали большое отставание от графика у подрядчика, который строит дорогу к университетскому городку, который станет дополнением кампуса филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов.

"Темпы строительства новой дороги к университетскому городку меня не устраивают. Есть большое отставание от ранее заявленного подрядчиком графика. Город направит ему претензию о нарушении сроков, применим соответствующие санкции", - написал градоначальник.

Он отметил, что дорожники готовят рабочий слой полотна по основному ходу. "Совместно с "Газпромом" решается вопрос переврезки газопровода. Продолжается обустройство ливневой канализации", - добавил Денисов.

Инновационный кампус филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана станет территорией для развития и новых открытий, он начнет свою работу в 2023 году. Работа по строительству началась в 2019 году, в общей сложности на эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей.