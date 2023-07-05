Часть территориальной обороны в Белгородской области получит оружие

В состав территориальной самообороны региона вошли около 3 тыс. человек

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Батальоны территориальной обороны в Белгородской области, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие. Об этом в среду сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"В течение более полугода проходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение. Они сейчас готовы. Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной создали семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.