В Липецкой области в 2023 году направили на развитие сел свыше 500 млн рублей

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что только на сельские дороги выделяется 259,3 млн рублей

ЛИПЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области в 2023 году направили свыше 500 млн рублей на развитие сел региона в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Госпрограмма в этом году реализуется по пяти направлениям, общее финансирование по которым составляет 507,1 млн рублей", - сказал Артамонов. Он отметил, что только на сельские дороги выделяется 259,3 млн рублей, которые пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт шести трасс общей протяженностью в 11,6 км и проходящих по территории двух районов.

"На строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в этом году перечислено 121,6 млн рублей, их направят на строительство 30 домов и двух квартир для работников АПК и соцсферы в пяти районах, что позволит местным властям и работодателям сохранить или привлечь в районы квалифицированных специалистов", - отметил Артамонов.

Также программа подразумевает строительство внутриквартальных дорог, съездов к домам, обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов и детских площадок в нескольких селах.

Кроме того, в текущем году будет реализован 21 проект по благоустройству в 20 населенных пунктах. "Это проекты по созданию и обустройству спортивных и детских игровых площадок, хоккейной коробки, парка памяти погибшим воинам, сквера, места отдыха у воды, а также площадок накопления твердых коммунальных отходов", - пояснил Артамонов.

Губернатор напомнил, что на селе в регионе живут более 400 тыс. человек, или 37% всего населения области. При этом, по данным Минэкономразвития РФ, в рейтинге эффективности исполнения в 2022 году госпрограмма возглавила тройку лидеров среди 37 госпрограмм.

"Мы принимаем в программе активное участие, это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала", - заключил Артамонов.