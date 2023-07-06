Из Екатеринбурга в Камышлов запустят специальный поезд для гостей фестиваля UralTerraJazz

График движения составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Дополнительный скорый поезд будет запущен 5 августа из Екатеринбурга в Камышлов и обратно для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz. Об этом сообщили в Telegram-канале Свердловской железной дороги.

"5 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz в Камышлове запустим дополнительный скорый пригородный поезд. График движения составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в столицу Урала смогли пересесть на метро: Екатеринбург - Камышлов отправление в 10:30 (08:30 мск), прибытие в 12:56 (10:56 мск), Камышлов - Екатеринбург отправление в 21:16 (19:16 мск), прибытие в 23:33 (21:33 мск)", - говорится в сообщении.

В фестивале в этом году примет участие российский джазовый пианист, продюсер и педагог Даниил Крамер. Кроме того, по данным организаторов, в планах выступление ансамбля Kickin’ Jass Orchestra, группы Secret Atelier, солистки Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ирины Макаровой и Квинтета Платона Газелериди, а также музыкантов Belya & Lamba и Sakhra project.

Камышлов находится в 140 км от Екатеринбурга. Первый фестиваль UralTerraJazz состоялся в 2013 году, на мероприятие приезжали американские и российские звезды джаза.