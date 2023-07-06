В Ленобласти откроют второй семейный многофункциональный центр

В нем будут находиться различные зоны для проведения мероприятий с детьми и родителями в сопровождении специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Второй региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроют в Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

"Недавно мы открыли первый семейный многофункциональный центр в Гатчине, и буквально на прошлой неделе я получила письмо-подтверждение, мы подавали заявку на федеральный грант на открытие второго многофункционального центра в Ленинградской области", - сказала она.

По словам председателя комитета, второй центр планируется открыть в Тихвинском районе. В нем будут находиться различные зоны для проведения мероприятий с детьми и родителями в сопровождении специалистов - психологов, социальных работников, юристов. "Семейный МФЦ отличается от классической организации социального обслуживания. В организацию соцобслуживания приходят семьи с направлением, когда есть для этого повод, а в МФЦ семейный может прийти семья, которая сформулировала вопрос более простого характера, либо есть переживания или наблюдения внутри семьи и нужна помощь специалистов", - сказала она.

Первый региональный семейный МФЦ открылся в Ленобласти в марте на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина". Ежемесячно центр сможет оказывать помощь более 200 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.