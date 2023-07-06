Предприятия туротрасли Крыма начнут получать поддержку в ближайшее время

Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Выплата средств федеральной поддержки предприятиям туристической отрасли начнется в ближайшее время, это позволит сохранить трудовые коллективы в условиях сниженного турпотока на полуостров, сообщил ТАСС министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.

"После прохождения всех федеральных процедур будут подготовлены необходимые нормативные документы на уровне Республики Крым, и в самое ближайшее время поддержку будут получать предприятия и индивидуальные предприниматели республики. <…> Выплата МРОТ крымским субъектам турбизнеса - это крайне важная мера поддержки, которая позволит сохранить коллективы", - сказал Волченко.

По его словам, в прошлом году поддержку в виде единовременной выплаты двух МРОТ получили более 1 700 субъектов туристической деятельности Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку туристическому бизнесу Крыма и Севастополя в 2023 году в размере 2 млрд рублей. Такую же сумму эти регионы получали и в 2022 году.