В Чувашии ликвидировали очередь в детские сады для воспитанников с трех лет

Такого результата удалось достичь благодаря строительству новых дошкольных учреждений

ТАСС, 6 июля. Власти Чувашии полностью избавились от очередей в детские сады для воспитанников с трех лет. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Очередь в детские сады для воспитанников с трех лет ликвидирована. На сегодняшний день доступность детских садов - 100%", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации главы республики ТАСС уточнили, что результата удалось достичь благодаря строительству новых детских садов. "В период с 2020 по 2022 год девять объектов дошкольного образования ввели в эксплуатацию", - отметили в пресс-службе.

Власти республики 4 июля утвердили региональную программу "Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми в Чувашской Республике на 2023-2025 годы". Она предусматривает меры поддержки семей для улучшения демографической ситуации. В результате реализации программы численность родившихся за год должна увеличиться с 8 993 в 2023 году до 9 394 человек в 2025 году.

"Сложившийся сегодня уровень рождаемости находится ниже черты простого воспроизводства населения. Такой негативный тренд должен быть остановлен ради нашего общего будущего, чтобы Чувашия имела ясно очерченное будущее, важно добиваться нужных нам параметров", - написал Николаев в своем телеграм-канале.

Власти республики также намерены обсудить возможность создания отдельной региональной программы по охране мужского репродуктивного здоровья. По мнению главы Чувашии, в регионе также имеются большие резервы для роста рождаемости за счет совершенствования медицинской помощи при бесплодии женщинам.